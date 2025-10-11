Haberler

Ankara'da Hobi Bahçesinde Yangın Çıktı

Ankara'da Hobi Bahçesinde Yangın Çıktı
Güdül ilçesindeki bir hobi bahçesinde başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu bahçedeki ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Güdül ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Güdül ilçesi güneyce Mahallesi'nde bulunan bir hobi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir neden ötürü hobi bahçesinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler tarafından yangın söndürülürken, hobi bahçesindeki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Genç kızın Türk erkekleriyle ilgili sözleri ve sorusu tartışma yarattı

MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

