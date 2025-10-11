Ankara'da Hobi Bahçesinde Yangın Çıktı

Ankara'nın Güdül ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Güdül ilçesi güneyce Mahallesi'nde bulunan bir hobi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir neden ötürü hobi bahçesinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler tarafından yangın söndürülürken, hobi bahçesindeki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA