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Ankara'da haraç ve tefecilik örgütüne operasyon yapıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'da haraç isteme, tefecilik ve borç nedeniyle iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik operasyonda 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Ankara merkezi ile Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş'ta 4 Kasım'da düzenlenen operasyonda firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olarak iş yeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç isteyen, tefecilik yapan ve borçlarını ödeyemeyen mağdurların iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin bazı iş yeri sahiplerini silahla tehdit ederek haraç istedikleri, tefecilik yaptıkları ve borçlarını ödeyemeyen mağdurlara ait iş yerlerini kurşunladıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında Ankara il merkezi ile Akyurt, Gölbaşı ve Ayaş ilçelerinde toplam 15 şüpheliye yönelik 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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