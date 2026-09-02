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Gölbaşı'nda göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Gölbaşı'nda göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bir inşaat işçisi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bilinci açık şekilde işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İşçinin tedavisi hastanede sürüyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde göçük altında kalan inşaat işçisi kurtarıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişinin göçük altında kaldığına yönelik sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine ihbar geldi. İhbar üzerine olay yerine 4 farklı istasyondan ekip gönderildi. Bir inşaat işçisinin baygın vaziyette belden aşağısının toprak altında olduğunu tespit eden itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonrası göçük altında kalan işçiyi bilinci açık bir şekilde bulunduğu yerden alıp sağlık ekiplerine teslim etti. İşçinin kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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