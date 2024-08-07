Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçedeki Bağdüz Mahallesi'nde yer alan geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Fabrikadaki geri dönüşüm malzemelerinin ise yandığı aktarıldı.