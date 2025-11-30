Haberler

Ankara'da Geniş Kapsamlı Operasyonda 105 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 200 adrese yapılan baskınlarda toplam 105 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İçişleri Bakanı'nın talimatları ile gerçekleştirildi.

Ankara'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından araması bulunan şahıslara yönelik operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Jandarma Komutanlığı tarafından ortak operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla jandarma ve emniyet iş birliğiyle geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. "Ortak Hedef, Kolektif Mücadele" anlayışıyla toplantılar yapıldı, plan stratejiler belirlendi. Yapılan çalışmalarda 200 şüpheliye yönelik araştırmalar yapılarak tespitler doğrultusunda düğmeye basıldı. ARAT (Emniyet Aranan Şahıslar Timleri) ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) eş zamanlı operasyon için bir araya geldi. 300 personel 130 ekip şafak vakti başkent genelinde 200 adrese operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat, dron ekipleri ve operasyon timlerinin de katıldığı operasyonda 2025 yılı içinde dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlara karışan 105 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
