Ankara'da sevgili çift, bir kişiyi gasp etti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeği evine davet eden bir kadın, sevgilisiyle birlikte mağduru darp edip gasp etti. Şüpheliler, mağdurun kredi kartıyla alışveriş yaparak kaçtı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadın eve davet ettiği erkeği sevgilisi ile gasp etti.

Edinilen bilgilere göre olay Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Kadın şüpheli A.Ü. sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. Eve giden mağduru kadın şüpheli alkol alıp eğlenelim diye dışarı çıkardı. Bu sırada ise kadın şüphelinin sevgilisi A.C.Y. eve geldi. Dışarıda alkol alıp kadın şüpheli ile eve dönen mağduru iki sevgili önce darp etti. Ardından mağdurun telefonunu ve cüzdanını gasp edip kredi kartı şifresini de aldılar. Kredi kartının limitini az görünce limit yükseltip evden kaçtılar.

Kendilerine telefon almışlar

Şüpheliler mağdurun kredi kartıyla önce yemek yedi, sonra kendilerine telefon aldılar, daha sonra ise evlerine market alışverişi yaptılar. Bir süre evde baygın olan mağdur erkek şahıs kendine gelince kaçarak esnafa sığındı. Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri olayla ilgili çalışması sonucu erkek şüpheli A.C.Y'nin 16 suçtan aranması olduğu tespit edildi. Gasp büro ekipleri yaptıkları operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
