Ankara'da Garson, Boğazına Et Parçası Takılan Müşteriyi Kurtardı
Ankara Altındağ'da bir restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi. Müşterinin arkadaşı ilk olarak sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Durumu fark eden garson, 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
ANKARA'da yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteriyi, garson 'heimlich' manevrasıyla kurtardı. Altındağ ilçesi Ulus semtindeki restoranda yemek yerken boğazına et parçası takılan müşteri, boğulma tehlikesi geçirdi. Yanındaki arkadaşının sırtına vurarak rahatlatmaya çalıştığı müşteriye, daha sonra durumu fark eden garson müdahale etti. Garson, 'heimlich' manevrasıyla müşteriyi kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda garsonun müdahalesiyle müşterinin rahatladığı görüldü.