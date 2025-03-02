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Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler

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Ankara'da fuhşa teşvik ve yer temin etme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri kamufle etmeye çalıştığı görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

OTEL GÖREVLİLERİ KONAKLAMA BAŞINA PAY ALIYOR İDDİASI

Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 otel incelemeye alınırken otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli fuhşa yer temin ettikleri suçlaması ile savcılığa sevk edildi. Mağdurlar, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia ettiler.

MÜHÜRLERİ "TADİLATTAYIZ" DİYEREK KAMUFLE ETTİLER

Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Otellerin, mühürlenen kapılara "Tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü. Ayrıca 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

ünlüler fuhus yapınca neden sesiniz çıkmıyor ??

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSelçuk:

ünlüler zina yapınca kaçamak gariban yapınca azılı suçlu oluyor bunu bu olayı doğru bulduğum içinde yapmıyorum asla ama kardeşim magazin denen şeyin içinde herkes biliyor ki uyuşturucu alkol zina kol geziyor ve kimse bunlara birşey yapmıyor bu oteller nasıl kapatılıyor da bu zenginlere de bir dokunun artık bu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Laiksisteminin Türk kadının getirdiği nokta..

Yorum Beğen0
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