Otellere fuhuş operasyonu! Kapıdaki mühürleri böyle kamufle ettiler
Ankara'da fuhşa teşvik ve yer temin etme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Otellerin, mühürlenen kapılara "tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri kamufle etmeye çalıştığı görüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.
OTEL GÖREVLİLERİ KONAKLAMA BAŞINA PAY ALIYOR İDDİASI
Ahlak büro ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 otel incelemeye alınırken otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli fuhşa yer temin ettikleri suçlaması ile savcılığa sevk edildi. Mağdurlar, ifadelerinde otel görevlilerin konaklama başına pay aldığını iddia ettiler.
MÜHÜRLERİ "TADİLATTAYIZ" DİYEREK KAMUFLE ETTİLER
Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otel mühürlenerek kapısına kilit vuruldu. Otellerin, mühürlenen kapılara "Tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü. Ayrıca 30'dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.