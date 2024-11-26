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Ankara'da freni boşalan kum yüklü kamyonet 7 araca çarptı: O anlar kamerada

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Ankara'nın Mamak ilçesinde kum yüklü kamyonetin freni boşalması sonucunda 7 araca çarparken kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü kamyonetin freni boşalarak kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet trafik ışıklarında bekleyen araçlara daha sonra ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 7 araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kamyonetin karşı şeride geçerek araçlara çarptığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da freni boşalan kum yüklü kamyonet 7 araca çarptı: O anlar kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBükücü:

O değil de beyaz araba iyi kurtardı. Adam iyi şoförmüş

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