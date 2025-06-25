Ankara'da Fren Boşalmasıyla Kaldırıma Çıkan Araç Maddi Hasar Oluşturdu

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Mamak ilçesinde ticari taksiye yol vermek için duran otomobilin freninin boşalması sonucu kaldırıma çıkmasıyla maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ticari taksiye yol vermek için duran bir otomobil tekrar hareket etmek istediği anda freninin boşalmasıyla, kaldırıma çıktı.

Olay, Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Bilge Evi Parkı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampadan yukarı çıkmakta olan bir sürücü, karşısına çıkan taksiye yol vermek için el frenini çekerek durdu. Taksi geçtikten sonra el frenini indiren sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç hızla geri giderek kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmazken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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