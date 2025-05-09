Ankara'da Fırtına Yalıtım Malzemelerini Uçurdu

Başkentte fırtına yalıtım malzemelerini uçurdu

ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Sincan ilçesinde bir inşaatın yalıtım malzemesini dağıtırken Elmadağ ilçesi ise bir çimento fabrikasından kaynaklı tozla kaplandı.

Ankara'da akşam saatlerinde fırtınıa ve yağmur etkili oldu. Sincan ilçesine bağlık Saraycık Mahallesinde bir inşaatın yalıtım malzemelerini fırtına ile birlikte savruldu. Elmadağ ilçesinde bulunan Baştaş Çimento Fabrikasından kaynaklanan toz fırtına dolayısıyla ilçeyi sardı. Yaşanan anları vatandaşlar görüntüledi.