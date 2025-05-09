Ankara'da Fırtına Yalıtım Malzemelerini Uçurdu
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, Sincan ilçesindeki bir inşaatın yalıtım malzemelerini dağıttı. Elmadağ ilçesinde ise bir çimento fabrikasından kaynaklı toz fırtınası etkili oldu.
Başkentte fırtına yalıtım malzemelerini uçurdu
ANKARA - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Sincan ilçesinde bir inşaatın yalıtım malzemesini dağıtırken Elmadağ ilçesi ise bir çimento fabrikasından kaynaklı tozla kaplandı.
Ankara'da akşam saatlerinde fırtınıa ve yağmur etkili oldu. Sincan ilçesine bağlık Saraycık Mahallesinde bir inşaatın yalıtım malzemelerini fırtına ile birlikte savruldu. Elmadağ ilçesinde bulunan Baştaş Çimento Fabrikasından kaynaklanan toz fırtına dolayısıyla ilçeyi sardı. Yaşanan anları vatandaşlar görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa