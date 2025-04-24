Ankara'da Fırtına Benzinliğin Çatısını Uçurdu
Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir benzinliğin çatısı uçtu. Olayda maddi hasar oluşurken, benzinlikte o an herhangi bir aracın olmaması olayı daha az zararla atlatılmasını sağladı.
Ankara'da fırtına benzinliğin çatısını uçurdu
ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir benzinliğin çatısı uçtu.
Edinilen bilgilere göre, Haymana'ya bağlı Yurtbeyli Mahallesi'nde etkili olan fırtınadan dolayı bir benzinliğin çatısı uçtu. Benzinlikte o an hiçbir aracın olmaması nedeniyle olay maddi hasarla atlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa