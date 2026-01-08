Haberler

Beypazarı'nda fırtına ağaçları devirdi

Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde fırtına sebebiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Beypazarı Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacın devrildiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araçta kimse olmadığını fark etti. Olay maddi hasar ile atlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
