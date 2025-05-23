Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Yapıldı

Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Yapıldı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen 'Tek Gündem: Gazze' başlıklı yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Ankara'da Filistin'e destek yürüyüşü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Çankaya'da, Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından saat 20.30'da "Tek Gündem: Gazze" başlıklı Filistin yürüyüşü programı düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. Kocatepe Camii'nde başlayan yürüyüş, Sıhhiye'de son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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