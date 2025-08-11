Ankara'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Çankaya'da gerçekleştirilen yürüyüşte Türk ve Filistin bayrakları ile bir araya gelen vatandaşlar, 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak Filistin'e destek verdiler.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Çankaya'da, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından saat 18.30'da Filistin için yürüyüşü programı düzenlendi. Yürüyüşe Türk ve Filistin bayrakları ile katılan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı ve tekbir getirerek Filistin'e destek verdi. Kocatepe Camii'nde başlayan yürüyüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son buldu. - ANKARA

