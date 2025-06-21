Ankara'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Zehirlendi

Fabrikada boru tamiri için odaya giren 5 işçi sızan gazdan zehirlendi

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.