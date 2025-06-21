Ankara'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 5 İşçi Zehirlendi
Polatlı'daki bir fabrikada boru tamiri için odaya giren 5 işçi, sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İki işçinin hayatını kaybettiği, üç işçinin tedavi altında olduğu bildirildi.
Fabrikada boru tamiri için odaya giren 5 işçi sızan gazdan zehirlendi
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. İki işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa