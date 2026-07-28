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Ankara'da vinç kabinine beton kolon düştü

Ankara'da vinç kabinine beton kolon düştü
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Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir fabrika inşaatında bağlantı piminin kopması sonucu beton kolon, vinç kabininin üzerine düştü.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrika inşaatında bağlantı piminin kopması sonucu beton kolon, vinç kabininin üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönülen kazada operatör hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında yapımı devam eden fabrika inşaatında iddiaya göre vinçle kaldırılan beton kolonun yanlış bağlanması sonucu bağlantı pimi koptu. Kontrolden çıkan beton kolon, vinç kabininin üzerine düştü. Vinç operatörü, kolonun üzerine doğru geldiğini fark edip kabinden atladı. Olayda operatör hafif şekilde yaralanırken, şantiyede kısa süreli panik yaşandı.

Operatörün saniyelerle kurtulduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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