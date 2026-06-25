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Ankara'da eski eşe ve kayınvalideye bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da eski eşe ve kayınvalideye bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ankara Polatlı'da eski damadın bıçaklı saldırısına uğrayan kadın öldü, kızı yaralandı. Saldırgan polise teslim oldu.

Ankara'da eski damadının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, aynı saldırıda yaralanan kızının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yurt dışından dönen E.Ç., bilinmeyen bir nedenle eski kayınvalidesi Havva Karayel ve eski eşi Yağmur Karayel'e bıçaklı saldırıda bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan anne Havva Karayel müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı kızının tedavisinin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından polise teslim olan E.Ç.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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