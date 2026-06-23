Ankara'da eşini bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Ankara'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdükten sonra kaçan firari koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmasının çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, psikolojik problemleri olduğu ileri sürülen Davut Sarıkaya, piknik yapmak için gittikleri sera evinde tartıştığı eşi Zahide Sarıkaya'yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından firar eden Davut Sarıkaya'nın ise önce Çubuk ilçesine geçtiği, tanınmamak için kıyafet değiştirdiği ve geceyi burada geçirdiği öğrenildi. Bugün tekrar Akyurt'a gelmek için yola çıktığı belirlenen zanlının ilçeye bağlı Çınar Mahallesi'nde kendisini takip eden polis ekiplerince yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinnet geçirdiği öne sürdü

Zanlının verdiği ifadesinde ise, "Ben eşimi öldürmeseydim o beni öldürecekti. Tartışmanın ardından cinnet geçirdim" dediği öğrenildi. Öte yandan, öldürülen Zahide Sarıkaya'nın cenazesi ise dün Akyurt'un Kozayağı Mahallesi'nde toprağa verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı