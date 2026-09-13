Ankara’da elektrik direğinden çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik direğinden çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Oymaağaç Mahallesi'nin Uluören ve Özler mevkilerinde elektrik direğinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına başta itfaiye ekipleri olmak üzere köy halkı da müdahale etti. Elektrik direğinden çıktığı öğrenilen yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı