Ankara'da Elektrik Direğinden Çıkan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı

Ankara'da Elektrik Direğinden Çıkan Kıvılcımlar Yangın Çıkardı
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Beypazarı ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle 50 dönüm arazide yangın çıktı. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürdü, 500 balya ve arazide maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar, 50 dönüm arazide yangın çıkmasına sebep oldu.

Olay, Beypazarı Tahirler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak yangına sebep oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Mehmet Ertürk'e ait 50 dönüm arazi ve 500 balya yandı. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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