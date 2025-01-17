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Ankara'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Çarptı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, bir kamyonete arkadan çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kamyonete çarptı

ANKARA - Ankara'da 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kamyonete arkadan çarparak ağır yaralandı.

Olay, Mamak ilçesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü A.E.A, 06 BJ 417 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, önünde seyreden 06 DVB 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.E.A, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saglık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.E.A, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kamyonete Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - 3.Sayfa
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