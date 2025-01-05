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Ankara'da EGO şoförüne silahlı saldırı kameralarca kaydedildi

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Ankara'da EGO sürücüsü ile bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden uzaklaşan kişi daha sonra durağa gelerek personele silahlı saldırıda bulundu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ankara Keçiören'de 252 numaralı hatta sefere çıkan EGO sürücüsü ile bir yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre aynı kişi saat 17:40 sıralarında Atapark Hareket Noktası'na geldi ve sürücü personele tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırıda bulundu.

BACAĞINDAN YARALANDI

Duraktaki diğer personellerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde mermilerden bir tanesinin personelin bacağına geldiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından personel yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şüphelinin saldırıda bulunulduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, " EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı

Ankara'da EGO şoförüne silahlı saldırı kameralarca kaydedildi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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