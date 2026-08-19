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Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 20 tutuklama

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Ankara'da eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 20 kişi tutuklandı. Kadınların zorla konsomasyon yapmaya ve fuhuşa sürüklendiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin yönelik soruşturmada 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 20'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında yapılan açıklamada "İletişimin dinlenmesi ve kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri, gerçekleştirilen ara yakalamalar ve alınan ifadeler sonucunda elde edilen delil ve tespitler sonucunda, söz konusu eğlence mekanlarının sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüphelinin; Ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla vize alarak yasal yollarla ülkemize gelen, yasal kalış hakkı devam eden veya sona ermiş bulunan ya da ikamet izniyle ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kadınları, öncelikle normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırarak işe aldıkları, sonrasında ise kadınların içinde bulundukları zor durumdan ve acziyetlerinden faydalanarak müşteri masalarında konsomasyon yapmaya zorladıkları, bir kısmının ülkemizde kaçak durumda olduğunu bilmelerine rağmen bu kişileri çalıştırdıkları, kolluk operasyonları sırasında kaçmalarına veya saklanmalarına yardımcı oldukları ve kendileri tarafından temin edilen adreslerde barınmalarını sağladıkları, bazı kadınları ise fuhuş amacıyla ev ve otellere gönderdikleri ve bu suretle haksız kazanç elde ettikleri yönünde tespitlere ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

28 şüphelinin 20'sinin gözaltına alındığı belirtilen açılamada, "Bu kapsamda şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun 80. maddesinde düzenlenen insan ticareti, 79. maddesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarından 18 Ağustos tarihinde 20 kişi gözaltına alınmış, ilgili işyerlerinde arama, el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Firar şüphelilere yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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