Eğlence mekanında silahlı kavga: 9 gözaltı

Güncelleme:
Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan kavga sonrası alkolün etkisiyle saldırganlaşan 3 kişi, mekandaki çalışanlarla ve müşterilerle çatışmaya girdi. Silahların da kullanıldığı olayda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavga sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ankara'da meydana geldi. Eğlenmek için gittikleri mekanda 3 şahıs alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırdı. Şahıslar çalışanlarla 'yan baktın' kavgası çıkarttı. 3 şahıs tehditler savurarak mekandan ayrıldı. Daha sonra şahıslar 4 arkadaşını daha yanına alarak eğlence mekanının kapısına dayandı. Müşteriler ile iş yeri çalışanları arasındaki kavga tekrar şiddetlendi. Yumruklaşmayla başlayan kavga silahların ateşlenmesiyle son buldu. Mekan içerisinde rastgele ateş eden ve tehditler savuran şüpheliler polisten kaçamadı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Aralarında mekan çalışanlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

