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Ankara'da Drift Operasyonu: 11 Gözaltı, 12 Araç Men Cezası

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Ankara'da trafiğe açık alanlarda drift yapan sürücülere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 12 araç trafikten men edildi ve toplam 2 milyon 78 bin lira ceza kesildi. Mahkeme, şüphelilere ev hapsi cezası verdi.

Ankara'da sokakta drift yapan sürücülere yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan sürücülere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kamera kayıtlarından, ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak tespit etti. Şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarını mercek altına alındı. Tespit edilen şüphelilere yönelik polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında drift yapılırken kullanıldığı tespit edilen 12 araç trafikten men edilirken, şüphelilere toplamda 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. 11 şüpheliye çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bu suçlara yönelik hem idari yaptırımların hem de adli soruşturmalar ve operasyonların yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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