Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ankara'nın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşatıyor. Yoğun yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Ankara'da dolu yağışı etkisini sürdürüyor
ANKARA - Ankara'nın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Başkentte dün başlayan yoğun yağışlar bugün de devam ediyor. Gün boyu etkili olan yağışlar beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yenimahalle, Etimesgut ve Kahramankazan'da etkili olan dolu nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ankara'da yağışın akşam saatlerinde de etkili olacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa