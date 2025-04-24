Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Ankara'da dolu yağışı etkisini sürdürüyor

ANKARA - Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı birçok ilçede etkisini hissettirdi.

Ankara'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yenimahalle ve Etimesgut'ta etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar günlük işlerini halletmek de aksaklık yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.