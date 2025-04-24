Ankara'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, günlük işler de aksadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Ankara'da dolu yağışı etkisini sürdürüyor
ANKARA - Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı birçok ilçede etkisini hissettirdi.
Ankara'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yenimahalle ve Etimesgut'ta etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar günlük işlerini halletmek de aksaklık yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa