Ankara'da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'da kendini polis ve banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşlardan para ve ziynet eşyası aldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis, savcı ve banka personeli olarak tanıtarak yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandıran çeteye operasyon gerçekleştirdi.

Ankara'da yaşayan vatandaşları telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak, "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor. Bu şahıslara operasyon yapılacak. Bu nedenle evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri verilecek. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak" şeklinde ifadelerle mağdurları dolandırdı. Telefon irtibatını kesmeyen şüphelilerin, 2 mağdurdan para ve ziynet eşyası aldığı, ayrıca diğer mağdurlardan da döviz ve ziynet eşyalarını bozdurarak kendi hesaplarına göndermelerini istedikleri tespit edildi. Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz

Bu anket bomba: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti