Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti
AA - 3. Sayfa
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşları 5 ile 15 arasında değişen kız kardeşlerin bulunduğu traktör devrildi. Kaza sonucu, 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı.
Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Ü.'nün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Ayşenur Ü. ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Ü. (11) hayatını kaybetti.
Yaralanan Medine Ü.(5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.
Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
AA / Soner Aksakal - 3. Sayfa