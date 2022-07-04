Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara'da devrilen traktördeki üç kız kardeşten ikisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşları 5 ile 15 arasında değişen kız kardeşlerin bulunduğu traktör devrildi. Kaza sonucu, 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı.

Selametli Mahallesi'nde, Ayşenur Ü.'nün (15) kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Ayşenur Ü. ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Ü. (11) hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine Ü.(5) ise ambulansla götürüldüğü Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA / Soner Aksakal - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title