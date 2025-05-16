Ankara'da Dere Yatağında Bıçaklanmış Bir Kişi Ölü Bulundu

Ankara'da Dere Yatağında Bıçaklanmış Bir Kişi Ölü Bulundu
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mürsel Uluç Mahallesi'nde bir kişi dere yatağında bıçaklanmış halde bulundu. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle ortaya çıktı. Haydar Çakmak olduğu tespit edilen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da dere yatağında bir kişi ölü bulundu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi dere yatağında bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında tartışma sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın Haydar Çakmak olduğu tespit edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldığı belirlendi. Sağlık ekipleri Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması çalışmalara başladı. Öte yandan Çakmak'ın her gün iş yerine dere yatağını kullanarak, yaya bir şeklide gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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