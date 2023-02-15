Ankara'da depremzedeler için toplanan yardımları satan tır şoförü tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Ankara'da depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı. Ankara'da depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini marketlere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara'dan deprem bölgelerine gönderilen gıda içerikli insanı yardım malzemelerinin kentteki bazı marketlerde satıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan tır şoförü Y.Ö'nün işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandığı bildirildi. Kaynak: AA / 3. Sayfa Cumhuriyet Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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