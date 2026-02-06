Haberler

Ankara'da 2 katlı depoda yangın

Keçiören ilçesinde bulunan 2 katlı bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi.

Ankara'da 2 katlı bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde 2 katlı bir depoda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı depoda hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
