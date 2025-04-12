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Ankara'da Değeri 10 Bin Euro Olan Köpek Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

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Yenimahalle'de 10 bin Euro değerindeki İngiliz Bull Terrier cinsi köpek, iş yerinin önünden çalındı. Şüpheli kısa sürede yakalandı ve köpek sağ olarak sahibine teslim edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 bin Euro değerindeki köpeği çalan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay 30 Mart günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Bir kişi iş yeri önündeki köpek kulübesinin kilidini kırarak Türkiye'de 30, Ankara'da ise 2 tane bulunan Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) sertifikalı İngiliz Bull Terrier cinsi Anapolis isimli köpeği çaldı. 15 aylık köpeğin (KIF) 2024 Ankara Kupası Şampiyonasında Türkiye Yavru Şampiyonu olduğu ve değerinin 10 bin Euro (420 bin TL) olduğu öğrenildi. Bahse konu hayvan hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kamera ve saha çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi tespit edilerek yakalandı. Çok yönlü çalışmalarda bahse konu köpeği şüphelinin ikametinin yakınlarında bulunan baraka içerisinde sakladıkları tespit edilmesi üzerine köpek gizli bölmede ele geçirilerek sahibine sağlıklı şekilde teslim edildi. Şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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