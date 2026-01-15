Haberler

Hakan Çakır davasına mağdur ailelerden destek

Hakan Çakır davasına mağdur ailelerden destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin açılan davada, çocukları öldürülen aileler, adalet arayışında bir araya geldi. Davada, cezaların ağırlaştırılması talep edildi.

Ankara'da 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin davada aileye, çocukları öldürülen diğer ailelerden destek geldi. 14 ay önce halı sahaya giderken katledilen Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Dayanışa dayanışa adalet arıyoruz hep birlikte. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davaya destek vermek için gelen çocukları öldürülen mağdur aileler, adliye binası önünde toplandı. 14 ay önce halı sahaya giderken katledilen Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, Hakan Çakır'ın ailesine destek olmak için geldiğini belirterek, "Maalesef 83 kişi olduk mağdur aileler olarak. Ben şu an hepsini temsilen buradayım. İstanbul'dan gelen 5 aile daha var. Dayanışa dayanışa adalet arıyoruz hep birlikte. İnşallah adalet yerini bulur" şeklinde konuştu.

"Cezaevi ortamları ağırlaştırılmalı"

Cezaların ağırlaştırılmasını istediklerini aktaran Mutluay, "Biz cezalar ağırlaştırılsın isterken maalesef içeriden affedilip çıkarılıyorlar. Akabinde cinayetler devam ediyor. Cezaevi ortamı çok rahat olduğu için insanlar çok kolay suç işliyor. Ortopedik yatakları kaldırsınlar, günde bir tabak çorba versinler. Bak bakalım ondan sonra kimse içeri girmeye cesaret edebilir mi? Ben bunu istiyorum. Cezaevi ortamları ağırlaştırılmalı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ölmesin"

Adaletin yerini bulmasını temenni ettiğini söyleyen Mutluay, "Muhammed daha 19 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Evimin önüne gelin arabası hayal ederken cenaze arabası geldi. Çocuklar ölmesin diyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay