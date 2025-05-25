Ankara'da Cip Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'da Cip Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir cipin motor kısmında çıkan yangın, aracı tamamen kullanılmaz hale getirdi. Yangın, sürücünün aracı terk etmesiyle daha da büyümeden söndürüldü.

Ankara'da cip alev alev yandı

ANKARA - Ankara'da meydana gelen olayda bir cip alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya Yolu'nda istikamet etmekte olan bir cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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