Ankara'da Cip Yangını, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'da Cip Yangını, Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir cipin motor kısmında çıkan yangın sonucu araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücünün dumanları fark ederek aracı terk etmesiyle başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndüreyim çalışmalara başladı.

Ankara'da meydana gelen olayda bir cip alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya Yolu'nda istikamet etmekte olan bir cipin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık 'tarihi' uyuşturucu operasyonu

5.2 milyar liralık tarihi operasyon! Hepsi X-Ray taramasında yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Emekli polis memuru, eski eşini tabancayla öldürüp intihara kalkıştı

Eski eşini başından vurdu, ekipleri görünce kendine sıktı
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İnfial yaratan görüntü! Maçın bitimine 5 dakika kala yere yığıldı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.