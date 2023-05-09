Ankara'da Çekiçle Öldürme Davasında Sanık 26 Yıl Hapis Cezası Aldı

Ankara'da annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın hakkında 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl, 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verildi. Azmettirici olduğu belirtilen C.A. ise beraat etti.

ANKARA'da, annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın hakkında 'kasten öldürme' suçundan 24 yıl, 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verildi. Azmettirici olduğu belirtilen C.A. ise beraat etti.

Olay, 4 Ocak 2022'de Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, caddedeki kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Akkuş'un öldürüldüğü şüphesiyle çalışma başlattı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden cinayeti itiraf eden Volkan Aydın ve C.A., gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Volkan Aydın hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, C.A. hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık Volkan Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık Aydın hakkında mahkeme kararını açıkladı. Annesine kötü davrandığını iddia ettiği arkadaşı Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanık hakkında 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak sanığın 24 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. Ayrıca sanık Volkan Aydın hakkında 'iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan da 2 yıl hapis cezası verilerek toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı.