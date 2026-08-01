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Ankara’da camide çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Ankara’da camide çıkan yangın büyük hasara yol açtı
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Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Temelli Türkobası Yurt Camii’nde elektrik sisteminden dolayı çıkan yangın camide büyük hasara neden oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Temelli Türkobası Yurt Camii'nde elektrik sisteminden dolayı çıkan yangın camide büyük hasara neden oldu.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Türkobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temelli Türkobası Yurt Camii'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik sisteminde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangın sebebiyle camide maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

"Bir an önce camiyi tekrar faaliyete sokmak istiyoruz"

Yangının caminin içini hızlıca sardığını belirten Sami Yüksel, "Çarşamba günü, ikindi namazı kılınırken yangın çıkıyor. Cemaat buradan müdahale etmeye çalışıyor fakat edemiyor. İtfaiyeyi arıyorlar, itfaiye müdahale ediyor ve yangını söndürüyor. Yangın buradan başlıyor, sonrasında bütün camiye zarar veriyor. Yangın bir anda büyüdü. Burada plastik rahleler vardı, onlardan dolayı daha çok tutuşmuş. İtfaiyemiz sağ olsun, müdahale ettiler, söndürdüler. Fakat duman bütün camiyi perişan etti. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir an önce camiyi tekrar faaliyete sokmak istiyoruz. Hepimiz elimizden geldiği kadar yardım edip bir an önce ibadete açmamız lazım. Bir ihmal söz konusu değil. Elektrik kontağından çıktı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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