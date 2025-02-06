Ankara'da Cadde Ortasında Kavga: 1 Kişi Pompalı Tüfekle Yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde cadde ortasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.A. isimli şahıs, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle A.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ü.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle A.Y.'ya ateş etti. A.Y. bacağından yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerin olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ANKARA