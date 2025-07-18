Ankara'da Buğday Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Ankara'nın Kalecik ilçesinde buğday yüklü bir traktör devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, buğday yüklü traktör, henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Kazada traktörde yüklü olan buğdaylar yola saçılırken çevrede bir süre trafik aksadı. Traktör sürücüsünün yaralandığı kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yola saçılan buğdayların temizlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA