Ankara'da Buğday Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Ankara'nın Kalecik ilçesinde buğday yüklü bir traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken, yola saçılan buğdaylar nedeniyle trafik aksadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde buğday yüklü bir traktör devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, buğday yüklü traktör, henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. Kazada traktörde yüklü olan buğdaylar yola saçılırken çevrede bir süre trafik aksadı. Traktör sürücüsünün yaralandığı kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yola saçılan buğdayların temizlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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