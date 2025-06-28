Ankara'da Boş Arazide Yangın: İtfaiye 2 Saatte Söndürdü

Ankara'da Boş Arazide Yangın: İtfaiye 2 Saatte Söndürdü
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Keçiören ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye sevk edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık boş bir arazide çıkan yangın ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Keçiören ilçesine bağlı Kuzey Ankara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yaklaşık 5 dönüm olan boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alınırken, ekipler yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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