Ankara'da Boş Arazide Araç Yangını
Çankaya ilçesinde bir boş arazide meydana gelen yangında Tofaş marka bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Ankara'da boş arazide araç yangını
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş bir arazide araç yanarak kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi İmrahor deresinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Tofaş marka bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yanğınla ilgili soruşturba başlattı.