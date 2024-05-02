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Ankara'da bir şahıs tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olaya müdahale eden bir başka kadını da bacağından yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Ankara'da bir şahıs tartıştığı kadını boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı şahıs tarafından boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olaya müdahale eden bir başka kadını da bacağından yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Dilek Sokak üzerinde gerçekleşti. Bir şahıs ve E.K. isimli kadın, sohbet ederken tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan ve kısa bir süre sonra olay yerine geri dönen saldırgan, yanında getirdiği bıçakla E.K. isimli kadına saldırdı. Saldırgan, kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı gören bir başka kadın kavgayı ayırmaya çalışırken saldırgan tarafından bacağından yaralandı. Ağır yaralanan E.K. ile hafif yaralanan diğer kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Boğaz ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan E.K.'nin sağlık durunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Sincan Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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