Ankara'da Bir Otomobil Alev Alev Yandı
Çankaya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, trafik akışında duraksamalara yol açtı ve çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çankaya ilçesi, Ankara-Konya Karayolu mevkiinde seyreden bir otomobil bilinmeyen nedenden yanmaya başladı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bölgede trafik akışında bir süre duraksamalar meydana geldi. Araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa