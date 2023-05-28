Ankara'da bir kişi eski eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Volkan Kartal, Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, bir yıl önce boşandığı Ezgi Güngör ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kartal, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Güngör'ü başından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.