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Ankara'da bir kişi eski eşini öldürdükten sonra intihar etti

Ankara'da bir kişi eski eşini öldürdükten sonra intihar etti

3. Sayfa Haberleri

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Volkan Kartal, Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, bir yıl önce boşandığı Ezgi Güngör ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kartal, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Güngör'ü başından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Volkan Kartal, Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, bir yıl önce boşandığı Ezgi Güngör ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kartal, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Güngör'ü başından vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - 3. Sayfa

İntihar Ankara 3. Sayfa Haberler

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