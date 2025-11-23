Haberler

Ankara'da Bina Patladı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Mamak ilçesinde bir binanın üçüncü katında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi yaralandı. Yangın çıkaran olayda, doğalgaz sebebiyle patlama yaşandığı iddia ediliyor. Ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın üçüncü katında patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Mutlu caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 03.00'te meydana geldi. 4 katlı binanın üçüncü katında iddialara göre doğalgaz nedeniyle patlama yaşındı. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Binada yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki L.Ü. ambulansla hastaneye sevk edilirken itfaiye ve doğalgaz ekipleri binada çalışma başlattı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken patlamanın kesin nedeni ekiplerin çalışması ile belirlenecek. - ANKARA

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
