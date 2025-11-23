Ankara'da Bina Patladı: 1 Yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın üçüncü katında patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Mutlu caddesi üzerinde bulunan bir binada saat 03.00'te meydana geldi. 4 katlı binanın üçüncü katında iddialara göre doğalgaz nedeniyle patlama yaşındı. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Binada yalnız yaşadığı öğrenilen 50 yaşındaki L.Ü. ambulansla hastaneye sevk edilirken itfaiye ve doğalgaz ekipleri binada çalışma başlattı. Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken patlamanın kesin nedeni ekiplerin çalışması ile belirlenecek. - ANKARA