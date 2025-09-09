Haberler

Ankara'da Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Pursaklar'da bir parkta 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırgan gözaltına alındı, cinayetin nedeninin 'kız meselesi' olduğu iddia ediliyor. Ankara'da benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı.

Ankara Pursaklar'da bir parkta 15 yaşındaki yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan erkek çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, 7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi. Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bir ay içerisindeki ikinci benzer olay

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
