Ankara'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da kalabalık iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklı kavga meydana geldi. Kavgada bıçaklanan Mahmut Yiğittekin kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer kişinin ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı