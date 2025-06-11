Ankara'da Bıçaklama Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Ankara'da Bıçaklama Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
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Ankara'da tanımadığı bir kişiyi bıçaklayarak öldüren İsmail Tek, mahkeme tarafından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, cürmünü tasarlamadığını öne sürse de mahkeme başkanı bunun aksine karar verdi.

Ankara'da yolda yürürken tanımadığı Yetkin Güner'e (45) saldırıp, 7 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Tek (29), 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail Tek ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakta sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun anlaşıldığını belirtti. Ardından esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı da savcının mütalaasına katıldığını söyleyerek, "Dosya kapsamında dinlenen tanık beyanlarıyla sanığın suçu işlediği sabittir. Tanık beyanları uyarınca suçun canavarca hisle işlendiğinin yanı sıra tasarlayarak işlendiği olgusu da kanıtlanmıştır. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasına haksız tahrikten yararlandırılmamasına talep ediyoruz. Türk yargısına güveniyoruz" dedi.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan maktul Yetkin Güneri'nin babası, "Avukatımız gerekenleri söyledi. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.

"Hasmım olsa, planlayarak yapardım"

Söz verilen sanık İsmail Tek, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Benim hasmım değil. Hasmım olsa ben planlayarak yapardım. Benim üstüne oyun oynuyorlar. Ben neden plan yaparak yapayım. Ölen kişi benim tanıdığım olsaydı ben tasarlayarak bu işi yapardım. Ben saygısızlık ettiysem sizden özür dilerim" ifadelerinde bulundu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tek'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sabıka kaydı bulunması sebebiyle iyi hal indirimi uygulamadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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